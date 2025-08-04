СКР: пилоты разбившегося Су-30 в Иркутске в 2022 году задохнулись

Экипаж истребителя Су-30, который упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске 23 октября 2022 года, задохнулся, и это стало непосредственной причиной катастрофы. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета»,— сообщил господин Александров.

Самолет проходил приемо-сдаточный полет и поднимался на высоту до 9 км, что предполагает использование бортовой кислородной системы. В заводских условиях азот используется для проверки герметичности баллонов, используемых в комплекте кислородно-дыхательной аппаратуры для дыхания пилотов и заполнения камер противоперегрузочного костюма. Предположительно, работники завода нарушили процедуру полного стравливания азота перед последующей зарядкой кислородом. При начале работы бортового комплекса азот попал в кислородные маски пилотов вместе с кислородом, что привело к азотному отравлению, смерти пилотов и потере управления самолетом.

По словам Алексея Александрова, расследование уголовного дела продолжается до сих пор. На данный момент шестерым работникам Иркутского авиационного завода (филиал ПАО «Корпорация Иркут») предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и халатности (ст. 293). Господин Александров пояснил, что столь долгое расследование обусловлено сложными экспертизами и допросами многочисленных свидетелей из разных регионов страны.