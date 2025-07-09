Парфюмерия запахла трудностями

Падение продаж из-за высокой конкуренции и желание оптимизировать расходы заставило бьюти-ритейлера «Иль де Ботэ» запрашивать дисконты на аренду у операторов торговых центров. Такие ситуации становятся обыденностью: из-за активной экспансии маркетплейсов и сокращения выручки бренды стремятся уменьшить свои расходы на содержание офлайн-магазинов. Собственники торговых площадей вынуждены идти на уступки арендаторам, чтобы обеспечить заполняемость своих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

О том, что сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» обратилась к операторам торговых центров с просьбой снизить почти вдвое арендные ставки для занимаемых ритейлером площадок, рассказали три источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В противном случае ритейлер грозится закрыть магазины там, где не удастся договориться о скидках, поясняет один из собеседников “Ъ”. В «Иль де Ботэ» не ответили на запрос “Ъ”.

Просить дисконты у владельцев торгцентров ритейлера вынудило снижение объема продаж из-за высокой конкуренции с более популярными косметическими ритейлерами, например «Золотым яблоком» и «Лэтуаль», отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Иль де Ботэ» снизилась на 5%, до 8,23 млрд руб., в то же время чистая прибыль за этот же период составила 1 млрд руб., хотя годом ранее ритейлер получил убыток в 1,5 млрд руб.

«Иль де Ботэ» создана в 2001 году, изначально принадлежала холдингу «Единая Европа» Игоря Денисова и Алексея Грибкова. В 2008 году бизнесмены создали совместное предприятие для управления сетью с французской Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMН), доля которой составляла сначала 45%, а в дальнейшем стала 100%. С 2020 года бывшие магазины «Иль де Ботэ» начали работать под брендом Sephora, после начала военного конфликта LVMH сообщила об их закрытии в РФ. Бизнес в середине 2022 года был продан гендиректору Sephora в России Евгению Дроздову. Сейчас, по данным сайта «Иль де Ботэ», у сети более 60 магазинов в 25 городах России.

Подтолкнуть бьюти-ритейлера к такому решению мог значительный рост стоимости импорта и логистики, потеря спроса потребителей из-за ухода ряда иностранных брендов, считает операционный директор сети ТРК «Парк Хаус» Елена Енина. При этом ставка аренды в торговых галереях Москвы растет умеренными темпами и по итогам первого квартала 2025 года составляет 9–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что в последнее время обращения арендаторов с просьбой снизить арендную ставку участились из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. В том числе по этой причине выручка многих брендов за последний год сократилась на 25–40%, подсчитала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. При этом расходы на оплату аренды обычно составляют 10–15% от общей выручки арендаторов, однако торговой сети выгоднее попросить скидку у владельца помещения, чем снижать другие затраты, поясняет Павел Люлин.

Евгений Дроздов, владелец сети «Иль де Ботэ», ноябрь 2023 года, в интервью РБК: «В нынешних реалиях необязательно иметь пакет магазинов в каждом городе-миллионнике».

Операторы торгцентров могут пойти навстречу арендатору, если его уход повлияет на поток посетителей и общий имидж объекта, добавляет директор отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая. Вакантность в торговых центрах Москвы в январе—июне 2025 года составила 5,5%, отмечает Евгения Хакбердиева.

«Однако текущие арендные ставки не сильно мешают развитию новых брендов, сейчас главным препятствием для таких компаний является практически недоступное заемное финансирование»,— говорит руководитель департамента торговой недвижимости консалтинговой компании CMWP Зульфия Шиляева. По ее мнению, вернуться к прежним темпам развития не позволит даже потенциальное смягчение денежно-кредитной политики.

София Мешкова, Виктория Колганова