ЦИК Боснии и Герцеговины инициирует процедуру прекращения полномочий Додика

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины на ближайшем заседании начнет процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Заседание может пройти уже в ближайшую среду, однако точная дата будет известна позднее, сообщили в ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с законом о выборах»,— говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что в случае с делом Милорада Додика комиссия будет действовать в соответствии с регламентом. Он подразумевает проведение заседания, которое анонсируется на официальном портале ЦИК. Пресс-служба уточняет, что оно может быть созвано уже в эту среду, 6 августа.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Милорада Додика виновным в неисполнении решений не утвержденного ООН «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, обвинив в подрыве конституционного порядка в Боснии и Герцеговине. Милорад Додик назвал свой приговор ударом по Республике Сербской и заявил, что не допустит досрочных президентских выборов в энтитете.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской будет сопротивляться».

Анастасия Домбицкая