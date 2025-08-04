NYT: США и Израиль планируют выдвинуть «Хамасу» ультиматум по Газе

США и Израиль работают над новым предложением по завершению конфликта в Газе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Новая сделка предполагает обязательство «Хамаса» освободить всех заложников и разоружиться.

«Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп работают над новым предложением, которое будет включать в себя ультиматум для "Хамаса"»,— пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, новый план подразумевает освобождение оставшихся у «Хамаса» заложников, а также завершение боевых действий и разоружение палестинского движения. В ответ Израиль должен будет освободить палестинских заключенных.

В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых в Газе, призвал «Хамас» готовиться к разоружению. Он указал, что США и Израиль работают над соглашением, которое призвано положить конец войне. Палестинское движение не раз заявляло, что не сложит оружие, пока не будет создано государство Палестина со столицей в Иерусалиме.

О развитии ситуации в зоне конфликта — в материале «Ъ» «Нетаньяху готов рискнуть жизнью заложников».

Анастасия Домбицкая