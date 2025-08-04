Правительство Самарской области выделит 3 млн рублей семье, пострадавшей от атаки беспилотника

Правительство Самарской области поможет семье, пострадавшей от атаки беспилотника в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы Самарской области, сегодня, 4 августа, семье перечислят 100 тыс. руб. на неотложные нужды. В ближайшее время планируется выделить 3 млн руб. для возмещения ущерба.

В субботу, 2 августа, из-за падения обломков беспилотника загорелся дом, в результате чего погиб пожилой мужчина. Его супруге оказали оперативную помощь. Медики, психологи и социальные службы продолжают поддерживать ее и близких. В тот же день, 2 августа, глава Самары Иван Носков пообещал оказать помощь супруге погибшего.

Руфия Кутляева