Глава Самары пообещал помощь супруге погибшего от обломков БПЛА

Глава Самары Иван Носков пообещал оказать помощь, в том числе материальную, супруге погибшего от обломков БПЛА. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сегодня, второго августа, в 7:01 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске». Был ограничен доступ к мобильному интернету. В аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Около 9:00 глава региона сообщил, что «в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина». Самарец находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков дрона.

По данным Ивана Носкова, погиб мужчина 1957 года рождения. Его супруге потребовалась медицинская помощь, но сейчас ее жизни ничто не угрожает.

«Выехал на место вместе с вице-губернатором Дмитрием Яковлевым, главой Куйбышевского района Георгием Выводцевым. Также на месте работают сотрудники правоохранительных органов и психолог, который оказывает психологическую помощь пострадавшей. Благодарю все службы быстрого реагирования за оперативность и слаженность действий. Информация о последствиях уточняется, с соседями по дачному товариществу специалисты отработали. Всю необходимую помощь близким обязательно окажем, в том числе и в связи с утратой имущества. Вопрос на моем личном контроле»,— сообщил глава Самары.

Сабрина Самедова