В Англии запускают первую в мире программу вакцинации от гонореи

С сегодняшнего дня английские клиники начнут предлагать бесплатную прививку от гонореи. Вакцинация проводится в рамках анонсированной в текущем году Минздравом Великобритании программы, первой подобной в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщает Sky News, программа разаработана в связи с рекордным ростом числа заболеваний: в 2023 году в Великобритании гонорея была выявлена у 85 тыс. человек. Это в три раза больше чем, в 2012 году, и рекорд за все время сбора данных, то есть с 1918 года.

Вакцина от гонореи разработана на основе другой существующей вакцины — 4CMenB, которая защищает от заболеваний, вызываемых менингококками серотипа B. Эффективность этой вакцины от гонореи составляет 32–42%. Несмотря на не очень высокую эффективность, по оценкам специалистов Имперского колледжа Лондона, вакцина может предотвратить до 100 тыс. случаев заболевания в ближайшие десять лет и сэкономить системе здравоохранения страны почти £8 млн.

В Минздраве Великобритании также намереваются рекомендовать вакцинирующимся от гонореи сделать еще и прививки от оспы, гепатита А и В и тому подобного, чтобы в целом повысить уровень вакцинации населения.

Алена Миклашевская