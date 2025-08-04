В Таганроге подозреваемого в грабеже мигранта выдворят из России

Задержанного в Таганроге мигранта, которого подозревают в нескольких нападениях на женщин, выдворят за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Как ранее писал "Ъ-Ростов", правоохранителям известны три факта совершения преступлений задержанным. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим происшествиям на территории всей Ростовской области. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 162 (разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), а также ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного, кроме того, привлекли к административной ответственности согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России), что карается выдворением за пределы страны.

Константин Соловьев