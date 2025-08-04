Блогера из Свердловской области оштрафовали за видео на фоне горящей нефтебазы

Адлерский районный суд (Краснодарский край) оштрафовал на 30 тыс. руб. жительницу Нижнего Тагила Карину Ощуркову за видео для TikTok на фоне горящей нефтебазы. Ранее сообщалось, что полиция Сочи задержала трех блогеров из Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, 3 августа девушка выложила в соцсети видео с последствиями прилета беспилотника по базе хранения горюче-смазочных материалов в Адлерском районе. «Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения»,— прокомментировали в пресс-службе судов.

Ей выписали штраф за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сама свердловчанка заявила в суде, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей Буров