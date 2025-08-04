«Талан» вложит почти 16 млрд рублей в застройку новосибирского микрорайона

Компания «Талан» получила разрешение на строительство в новосибирском микрорайоне Клюквенный. Проект девелопера будет реализован на площади 205,6 га, сумма инвестиций достигнет 15,99 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы компании, жилая площадь проекта составит около 110 тыс. кв. м, общая площадь первого этапа — около 25 тыс. кв. м. Объекты первой очереди планируется сдать в четвертом квартале 2027 года. В проекте предусмотрена коммерческая инфраструктура общей площадью более 5 тыс. кв. м.

Микрорайон Клюквенный является крупнейшим проектом комплексного развития территории в Новосибирской области. Компания «Талан» создана в Ижевске в 2002 году. В настоящее время работает в 12 российских регионах. Участие в застройке Клюквенного — ее первый проект в Новосибирске.

Валерий Лавский