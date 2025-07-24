В Ростовской области сократилось производство мяса, молока и яиц

В январе-июне 2025 года хозяйства Ростовской области произвели меньше мяса, молока и яиц, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За указанный период в регионе произведено 187,1 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,9% меньше, чем в январе-июне 2024 года.

На 1 июля 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах региона составляет 576,7 тыс. голов, (-13%), в том числе коров – 268,6 тыс. голов (-9,3%). Численность свиней сократилась до 314,1 тыс. голов, (-5,6%), овец и коз – до 705,6 тыс. голов (-11,8%).

Производство молока составило 486,5 тыс. т (-6,2%). Яиц получено 679,7 млн штук (-18,9%).

Кристина Федичкина