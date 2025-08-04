Совладелец воронежского «Стройсервиса» не добился пересмотра спора с «ГЧ»

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу совладельца воронежского ООО «Стройсервис» Павла Какалия на решения первой и второй инстанций об отказе в пересмотре спора на 812,7 млн руб. с местным же АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову). Согласно картотеке арбитражных дел, жалобу в Верховный суд РФ господин Какалия пока не подавал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявитель просил заново рассмотреть иск его компании о взыскании с ГЧ указанной суммы в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Этого же требовал и второй собственник «Стройсервиса» Александр Муштаев. Ему отказали две инстанции, 18 июля он обратился в кассационный суд. Пока его жалобу не приняли к производству.

Летом 2020 года «Стройсервис» обратился в арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с ГЧ 812,7 млн руб. По мнению истца, ответчик не выплатил ему доходы от деятельности. В «Галерее Чижова» ранее заявляли, что бывший совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди ТРЦ.

Весной 2024 года арбитражный суд региона встал на сторону ГЧ, летом это решение поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд, осенью — арбитражный суд Центрального округа. В марте 2025 года Верховный суд РФ отклонил жалобу господина Муштаева на эти решения. Бизнесмен оспорил отказ, но суд возвратил ему претензию.

Павел Какалия заявлял «Ъ-Черноземье», что в основу судебного решения о невзыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

Подробнее об этом споре читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова