Движение поездов в Волгоградской области возобновлено после падения БПЛА

Все задержанные поезда в Волгоградской области следуют по своим маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги. Движение было нарушено из-за обломков БПЛА на путях.

В ведомстве также рассказали о задержках до пяти часов некоторых поездов. Среди них рейсы №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №531 Адлер — Киров, пригородный поезд №6818 Алексиково — Арчеда.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов»,— сказано в сообщении.

В ночь на 4 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергетические и железнодорожные объекты в Волгоградской области. После падения обломков беспилотников на ж/д пути на станции Арчеда в городе Фролово движение поездов было приостановлено для обследования инфраструктуры. Было задержано пять поездов.