Автобус с паломниками из Ярославской области столкнулся с поездом

В Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса, в котором находились паломники из Ярославской области, и грузового поезда. Об этом сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что утром 4 августа на жд-переезде перегона Олонец — Лодейное Поле, по предварительной информации, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд перед движущимся грузовым поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но не сумел избежать столкновения и врезался в заднюю часть автобуса. В результате ДТП погиб пассажир, еще несколько человек доставили в больницу. Как сообщает «Ъ», пострадали 16 человек.

По словам госпожи Низовой, в автобусе находилась группа паломников из Тутаевского округа.

«Администрация Тутаевского муниципального округа запросила информацию у настоятеля Воскресенского собора отца Василия Владимировича Мозякова. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения»,— сообщила Ольга Низова.

Из-за произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожной перевозки (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Алла Чижова