«Евраз» построил новый административный корпус за 1,5 млрд рублей в Таштаголе

На шахте «Таштагольская» завершилось строительство нового административно-бытового комплекса. В здании размещены здравпункт для проведения предсменных осмотров, врачебного приема, а также выездной диспансеризации и физиотерапевтических процедур. Также в комплексе предусмотрены столовая и раздевалки. Горно-металлургический холдинг «Евраз» вложил в здание 1,5 млрд руб., его площадь превышает 8 тыс. кв. м.

Как рассказали в пресс-службе компании, строительство нового комплекса является частью масштабного инвестиционного проекта по развитию Таштагольского рудника. Так, в 2024 году был введен в эксплуатацию ствол «Сибиряк», оборудована подземная связь LTE. Все это позволит шахте «Таштагольской» выйти на проектную мощность по добыче с 2,5 млн т до 3,3 млн т сырой руды в год.

Рудная шахта «Таштагольская» обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу «Евраз». Железорудные запасы Таштагольского месторождения являются одними из самых крупных в Сибири.

Лолита Белова