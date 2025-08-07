Точка просрочки

С начала 2025 года на банковском рынке все чаще обсуждается тема роста просрочки по кредитам корпоративных заемщиков. Это беспокоит и самих участников рынка, и регулятора. Финансовые показатели компаний ухудшаются, в связи с чем растет число обращений в банки за реструктуризацией долга. Как кредитные организации решают эту проблему, изучал «Ъ-Review».

Качественный сдвиг

Резкий скачок ключевой ставки в прошлом году стал тяжелым испытанием для корпоративных заемщиков, ведь по таким кредитам банки имеют право пересматривать условия займа вслед за изменением этого индикатора. По словам участников рынка, порядка 70% корпоративных кредитов имеет плавающую ставку, уровень которой привязан к ключевой ставке Банка России. Таким образом, к концу 2024 года ставки по ряду кредитов достигли 30% годовых и более. Обслуживать долг на таких условиях сегодня мало кому под силу, поэтому заемщики стали обращаться в банки за реструктуризацией кредитов.

Уже в мае участники рынка и сам Банк России отмечали, что «ухудшение наметилось в сегменте МСП (малых и средних предприятий.— “Ъ”)», прежде всего у микропредприятий, рассказывала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова (цитата по «Интерфаксу»). Это подтверждали и руководители крупнейших банков страны.

«Мы видим, что качество портфеля несколько ухудшается… Конечно… растет количество обращений за реструктуризацией»,— признавал в конце июня председатель правления Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что число реструктуризаций кредитов корпоративным заемщикам растет и во втором крупнейшем банке России — ВТБ, в конце июня также рассказывал «Ведомостям» первый заместитель председателя финорганизации Дмитрий Пьянов.

В мае ЦБ в своем «Обзоре финансовой стабильности» указывал, что кредитоспособность корпоративного сектора несколько снизилась и

вырос объем реструктуризаций: в пиковые значения конца марта — начале апреля он составлял 1,2 трлн руб. в неделю.

Впрочем, в июне господин Греф называл ситуацию «контролируемой»: «Я надеюсь… мы сумеем найти совместные планы прохождения этих сложных времен… для наших корпоративных клиентов».

Пока еще доля реструктуризаций невелика — по словам господина Пьянова, которые приводило Reuters, на конец мая около 3% корпоративного кредитного портфеля находится в реструктуризации, тогда как в 2009 году этот показатель был на уровне 11,8%. Однако ЦБ в конце мая рекомендовал банкам «идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты». Правда, это доступно не всем желающим. ЦБ отметил, что у компаний должны быть «не очень высокая долговая нагрузка», «исправное обслуживание долга последние полгода» и «реалистичный бизнес-план на ближайшие три года».

Не в коня кредит

В 2025 году компании работают в условиях замедления экономики: рост ВВП идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ — 1–2% в год, а высокая ключевая ставка создает дополнительные трудности для бизнеса, особенно для компаний с высокой долговой нагрузкой, объясняет руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса банковской группы ТКБ Илья Лаврухин.

По оценке Банка России, приведенной в «Обзоре финансовой стабильности» (в выборку попали 78 крупнейших компании нефинансового сектора из 13 отраслей, чья консолидированная выручка за последний год составляла 76 трлн руб., или 38% ВВП страны, и на которые приходилось более 44% долга нефинансового сектора перед банками),

доля долга компаний с повышенной долговой нагрузкой (при росте процентных расходов или снижении операционной прибыли могут испытывать сложности с обслуживанием кредитов) уже на начало 2025 года составляла 32% от всего долга выборки, что на 25,3 п. п. выше, чем годом ранее.

На 13 проблемных компаний (не может обслуживать обязательства) приходилось 8,1% (+3,1 п. п.) долга.

«Продолжительное удержание ключевой ставки на высоком уровне привело к существенному увеличению долговой нагрузки компаний. В краткосрочной перспективе бизнес способен обслуживать возросшие обязательства, в том числе за счет частичного перекладывания издержек на потребителей»,— считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Однако, по ее словам, по мере продления периода высокой стоимости заимствований устойчивость компаний снижается, особенно при отсутствии значимого роста выручки.

Хрупкий портфель

Банки признают ухудшение качества кредитных портфелей. «Мы фиксируем снижение финансовых показателей заемщиков и заранее формируем резервы на возможные потери по ссудам»,— говорит руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак.

В зоне риска сегодня дорожное строительство, лизинг спецтехники, автодилеры, авиаперевозки и коммерческая недвижимость, перечисляют в банке «Держава». Среди причин — высокая ключевая ставка, сокращение гражданских расходов бюджета и переориентация спроса и инвестиций в сторону оборонных отраслей. Сбербанк дополняет список угольной промышленностью и сегментом малого бизнеса — они хуже других переносят сочетание высокой ставки, курсовой волатильности и инфляции.

«В нашем портфеле наиболее уязвимыми являются непищевой ритейл, угледобыча и черная металлургия»,— уточняет господин Кулак. А Илья Лаврухин из ТКБ выделяет лесопереработку, транспортную логистику и угольную отрасль — на них давят жесткая ДКП, высокая долговая нагрузка и ограничения на импорт. Список уязвимых отраслей продолжает директор по рискам Инго-банка Сергей Схимников: строительство, транспорт, туризм, премиальная розница.

По его словам, компании в нынешних условиях также вынуждены менять бизнес-модели, что само по себе добавляет неопределенности и рисков.

Впрочем, даже в проблемных отраслях есть заемщики, чье кредитное качество остается на приемлемом уровне. По словам эксперта Ассоциации владельцев облигаций Михаила Локшина, важно, как компания управляет долгом, какие у нее возможности рефинансирования, насколько диверсифицированы источники привлечения денег — например, банковские кредиты, облигации, цифровые финансовые активы — и как она может перекладывать возросшие ставки на потребителя.

Реструктуризируй это

Несколько лет доля просроченной рублевой корпоративной задолженности стабильно остается на уровне около 4%, впрочем, с динамикой к ухудшению в последнее время. По состоянию на 1 июня объем проблемных корпоративных кредитов составлял 3,3 трлн руб., или 4,1% от портфеля, против 3,1 трлн руб., или 3,8% портфеля, в начале текущего года, следует из данных ЦБ.

Зато стремительно растет число юридических лиц (не включая индивидуальных предпринимателей), допустивших просрочку: согласно статистике ЦБ, за полтора года оно увеличилось на 68%, до 52,4 тыс. компаний.

Например, «субъекты МСП в первом квартале подали 68,6 тыс. заявлений о реструктуризации — на 23% больше, чем в предыдущем квартале. А по сравнению с первой половиной 2024 года количество заявок увеличилось почти в два раза», указывает аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.

«Это также связано с высокими ставками и охлаждением экономики, в связи с чем многие предприятия, главным образом небольшие, сталкиваются с трудностями при обслуживании своей задолженности»,— предполагает эксперт.

«Возможно, (рост реструктуризаций корпоративных кредитов.— “Ъ”) это причина, благодаря которой значительного ухудшения просрочки (по банковской системе.— “Ъ”) не происходит»,— предполагает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Другой фактор — это размывание портфеля, указывает гендиректор агентства «Бизнесдром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев: «В прошлом году как крупные корпоративные портфели, так и портфели МСП быстро росли, что при такой динамике дает эффект размывания просрочки: новые кредиты еще не вызрели, по ним еще нет просрочки». Таким образом, в общей массе проблемные кредиты тонут, хотя в реальности «качество портфеля может ухудшаться».

В банке «Держава» называют рост реструктуризаций задолженности корпоративных кредитов «очевидным и значимым трендом в российской экономике 2023–2025 годов»: «Он является прямым следствием действия высоких ставок ЦБ, сохраняющихся санкционных ограничений, инфляции и волатильности курса рубля, перераспределения объемов бюджетного финансирования и замедления экономики».

Однако рост реструктуризаций может привести к «накоплению скрытых проблем, так как часть реструктурированных кредитов позже все равно могут превратиться в просроченный долг»,

говорит господин Схимников: «Также может присутствовать риск концентрации, поскольку массовые реструктуризации часто могут касаться целых проблемных отраслей». Процесс реструктуризации неизбежно влечет повышение резервов, а также зачастую продление сроков кредитов и даже снижение ставок, что оказывает влияние на доходность банков, добавляет рисковик.

Медленное переваривание проблем

Происходит и реализация кредитных рисков, однако она имеет выраженную временную динамику — ухудшение качества активов носит растянутый во времени характер, указывает господин Схимников. По его словам, в 2022–2023 годах с рынка ушли заемщики «с ограниченной финансовой устойчивостью».

«Уровень дефолтности корпоративных заемщиков в России в 2025–2026 годах останется выше докризисных значений»,— прогнозируют в «Державе». При этом, по словам экспертов банка, в случае развития негативного сценария — длительного сохранение ключевой ставки на высоком уровне, нового витка санкций, резкого падения цен на сырье, эскалации геополитической напряженности — будет наблюдаться рост дефолтности, особенно среди компаний со слабыми финансовыми показателями и в уязвимых отраслях экономики.

По прогнозам экспертов, к концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%. «Такое снижение ставки может простимулировать инвестиционный спрос и активизировать корпоративное кредитование, особенно в отраслях с высоким потенциалом роста»,— говорит Илья Лаврухин. Он уверен, смягчение ДКП позволит восстановить деловую активность. «Снижение ключевой ставки поможет снизить нагрузку на бизнес, в том числе на банковский сектор»,— поддерживают в Сбербанке.

Анна Абрамцева