Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу «Корпорации развития» Курской области

Врио Курской области Александр Хинштейн сообщил об отставке и.о. руководителя «Корпорации развития» (КРКО) Александра Бережного. Господин Хинштейн назвал «вредительством» решение корпорации подать жалобу на часть решений прошлого руководства Курской области по строительству фортификационных сооружений.

«Корпорация, выступающая генподрядчиком по строительству сооружений обороны и принадлежащая Курской области, посчитала возможным пойти и обжаловать решения Правительства региона в суде! Иначе, как вредительством, назвать это не могу!», — сообщил врио губернатора в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что после отставки господина Бережного будет проверяться законность его деятельности.

Экс-руководитель корпорации Владимир Лукин с конца прошлого года находится под стражей по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе. По нему также арестованы бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов.

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