Суд конфисковал в доход государства квартиру бывшей чиновницы Кызыла

По решению суда в доход государства обращена трехкомнатная квартира площадью 68,6 кв м. и стоимостью 4,4 млн руб. бывшего начальника департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла, приобретенная на неподтвержденные доходы. Об этом рассказали в прокуратуре Тувы, которая инициировала процедуру конфискации.

Судебное разбирательство по этому делу длилось с 2024 года. Тогда Кызылский райсуд, удовлетворив иск прокуратуры, конфисковал в доход государства недвижимость бывшей муниципальной служащей, которая не представила доказательств законности доходов, на которые было приобретено жилье.

По апелляционной жалобе чиновницы Верховный суд Тувы отменил это решение, с чем не согласилась уже прокуратура. Ведомство обратилось в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) и добилось нового рассмотрения дела в Верховном суде республики. На это раз он признал конфискацию жилья законной.

Илья Николаев