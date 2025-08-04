Ярославскому храму передали подлинный молитвослов адмирала Ушакова

В селе Хопылево Рыбинского округа Ярославской области Церкви Богоявления на Острову передали личный молитвослов Федора Ушакова 1751 года издания, которым адмирал пользовался многие годы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Передача состоялась 3 августа в рамках праздника, который был посвящен 280-летию Федора Ушакова.

«Долгое время молитвослов находился в семье советского адмирала Николая Кузнецова, затем в руках коллекционеров. Мы, приложив усилия, добились того, что он теперь находится там, где должен»,— цитирует ТАСС председателя попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево Дмитрия Степаненко.

Кроме того, храму передали частицу мощей Федора Санаксарского, дяди Федора Ушакова. В ходе празднования состоялась церемония гашения маркированной почтовой карточки, посвященной 280-летию Федора Ушакова. На марке изображена церковь на Острову.

Годом ранее, 4 августа 2024 года, Церкви Богоявления на Острову передали частицу мощей Федора Ушакова.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.

Алла Чижова