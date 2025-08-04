СКР назвал причины ДТП с поездом и туристическим автобусом в Ленобласти

Водитель туристического автобуса был виновником столкновения с поездом в Ленинградской области, сообщил региональный Следственный комитет (СКР). По его данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед двигавшимся поездом.

СКР возбудил дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожной перевозки (ч. 2 ст. 263 УК РФ). В результате аварии один пассажир от полученной травмы умер на месте, уточняется в пресс-релизе ведомства.

Авария случилась утром на переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец». Автобус направлялся в монастырь Александра Свирского. Машинист пытался экстренно затормозить, но не сумел избежать столкновения и врезался в заднюю часть автобуса. По данным властей, пострадали 16 человек.