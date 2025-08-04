В Ленобласти при столкновении поезда с автобусом погиб человек

На переезде станции Инема в Ленинградской области грузовой железнодорожный состав столкнулся с автобусом, перевозившем туристов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. При столкновении погиб человек, еще 11 пострадали, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Авария случилась на переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец». По данным пресс-службы ОЖД, водитель автобуса выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. В результате ДТП состав не сошел с рельс. В прокуратуре уточнили, что на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

В текст внесены изменения: уточнено число погибших и пострадавших в соответствии с информацией ОЖД.