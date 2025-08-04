Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

МВД возбудило уголовное дело после столкновения туристического автобуса и поезда в Ленинградской области. В ведомстве уточнили, что в ДТП погиб один человек, пострадали не менее 12. Пресс-служба администрации региона сообщила о 16 пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Люди получили «различные травмы», какие-либо подробности об их состоянии в МВД не привели. Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Региональная прокуратура также проводит проверку.

Авария произошла сегодня утром на переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец». Автобус ехал в монастырь Александра Свирского. Машинист пытался экстренно затормозить, но не сумел избежать столкновения, в итоге состав врезался в заднюю часть автобуса.