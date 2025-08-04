Михаил Кравец возглавил клуб КХЛ «Барыс»

Астанинский «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года, также предусмотрена возможность продления на один сезон.

Михаилу Кравцу 61 год. В прошлом сезоне он возглавлял пекинский «Куньлунь Ред Стар». Под его руководством команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в play-off. Ранее в КХЛ Кравец работал в подмосковном «Витязе», хабаровском «Амуре» и омском «Авангарде».

22 июля «в связи с неудовлетворительными спортивными результатами» «Барыс» расторг контракт с предыдущим главным тренером — Галымом Мамбеталиевым. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ астанинский клуб занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата «Барыс» встретится с челябинским «Трактором».

Таисия Орлова