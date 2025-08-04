Госдолг Нижегородской области за июль 2025 года сократился на 2,3%

На 1 августа 2025 года госдолг Нижегородской области составил 171,4 млрд руб. По сравнению с данными на 1 июля он сократился на 2,3%, следует из данных регионального минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что долг по кредитам коммерческих банков уменьшился на 4,2 млрд руб., также Нижегородская область получила в июле казначейский инфраструктурный кредит на 60,2 млн руб.

В структуре долга на 1 августа 78,2% составили бюджетные кредиты, 12,8% — государственные ценные бумаги, 8,2% — кредиты коммерческих банков, 0,8% — государственные гарантии. Долговая нагрузка бюджета сложилась на уровне 53,7%.

Как писал «Ъ-Приволжье», месяц назад коммерческие кредиты в структуре регионального долга составляли 10,4%. Вместе с тем в конце июля минфин объявил закупки на привлечение кредитных линий в общей сложности еще на 20 млрд руб.

Галина Шамберина