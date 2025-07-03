Госдолг Нижегородской области за июнь 2025 года вырос на 5%

Объем государственного долга Нижегородской области к 1 июля 2025 года составил 175,5 млрд руб., сообщили в региональном минфине. На 1 июня он был на 5% меньше — почти 167 млрд руб.

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Долговая нагрузка бюджета на 1 июля 2025 года сложилась на уровне 55% и находится на экономически безопасном уровне, подчеркнули в ведомстве.

В структуре долга 76,3% составляют кредиты из федерального бюджета, 12,5% — государственные ценные бумаги, 10,4% — кредиты коммерческих банков, 0,8% — госгарантии.

В июне регион привлек еще 12,7 млрд руб. коммерческих кредитов. Вместе с тем был погашен остаток долга по облигациям, выпущенным в 2019 году, в общем объеме 4 млрд руб.: выплачен накопленный купонный доход в сумме 73,2 млн.

Как писал «Ъ-Приволжье», на 1 июня доля коммерческих кредитов в структуре регионального госдолга составляла 3,3%.

Галина Шамберина