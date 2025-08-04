Правительство выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах

Правительство направит 16,5 млрд руб. на ремонт региональных и муниципальных дорог в 11 регионах, включая приграничные. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

В регионах планируется отремонтировать автомобильные трассы, мосты и переходы. Средства на эти цели получат в том числе Брянская, Курская и Белгородская области, уточняет пресс-служба правительства.

«От качества дорожной инфраструктуры во многом зависит и комфорт, и безопасность жителей,— сказал господин Мишустин. — Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств».

В конце 2024 года завершился нацпроект «Безопасные качественные дороги», по итогам которого долю отремонтированных региональных дорог довели до 54%. Власти планируют увеличить ее до 60% к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В июне Минтранс выпустил отчет о средней стоимости строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания одного километра одной полосы российских дорог. Выяснилось, что за год почти все виды дорожных работ стали дороже.

Подробности — в материале «Ъ» «Дорожная стройка ударила по рублю».