Кабмин выделит 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты жителям Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной финансовой помощи жителям Курской области. На эти цели выделяется 38,9 млрд руб. из бюджета страны.

Правительство также выделит 650 млн руб. на компенсацию простоя в третьем квартале этого года для местных предприятий. «Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся,— приводят слова господина Мишустина в пресс-службе правительства. — Чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом».

С начала года правительство выделило более 100 млрд руб. на выплаты жителям области и свыше 2 млрд руб. на поддержу бизнеса. В феврале Владимир Путин поручил выплачивать ежемесячные пособия в размере 65 тыс. руб. курянам, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах. Он заявил, что финансовая поддержка поможет «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество».