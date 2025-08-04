Андрей Рублев пробился в четвертьфинал «мастерса» в Торонто

11-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал проходящего в Торонто турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс». Призовой фонд соревнований превышает $9 млн.

В четвертом круге его соперником был испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (19-й в рейтинге ATP), отказавшийся от продолжения матча из-за проблем с бедром. На момент отказа Рублев вел со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0. В четвертьфинале россиянин встретится с четвертой ракеткой мира — американским теннисистом Тейлором Фритцем.

За выход в полуфинал также поборется российский теннисист Карен Хачанов (16). Его следующим соперником станет американец Алекс Микельсен (34).

Турнир в Торонто завершится 8 августа. Действующим победителем является австралийский теннисист Алексей Попырин.

Таисия Орлова