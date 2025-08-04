В Ярославле на парк Судостроителей потратят еще 22 млн рублей

В Ярославле объявлен поиск подрядной организации для выполнения работ по благоустройству парка Судостроителей, а именно для устройства освещения. Соответствующие данные размещены в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Работы включают установку круглоконических опор, прокладку кабельных каналов, монтаж распределительных коробок, световых светильников и осветительных щитков. Начальная цена контракта определена в 22 млн руб., подведение итогов аукциона назначено на 22 августа. Все работы должны быть завершены к 15 октября 2025 года.

Напомним, что ремонт на территории парка Судостроителей начат в 2024 году и вынужденно продолжается в 2025 году в связи с расторжением контракта с подрядчиком из-за срыва сроков. Подрядной организации выплатили 41 из 92 млн руб. за выполненные работы. Завершение благоустройства взяло на себя муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой», оно и выступает заказчиком работ по устройству освещения.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества на сумму более 14 млн руб. при благоустройстве парка.

Алла Чижова