Благоустройство парка Судостроителей привело к уголовному делу

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 14 млн руб. при благоустройстве парка Судостроителей. Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при выполнении работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В марте 2024 года муниципальное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с ООО «Ярдорремстрой». Однако контракт был расторгнут из-за ненадлежащего выполнения работ. Прокуратура в результате проверки выяснила, что работы по установке малых архитектурных форм были приняты и оплачены до расторжения.

«Часть предусмотренных контрактом скамеек в парке отсутствует, часть не имеет маркировки, позволяющей их идентифицировать; модель и характеристики качелей не соответствуют условиям контракта; игровое оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеет глубокие трещины, потертости, отслоения защитного слоя, следы тли на деревянных поверхностях; часть оборудования не имеет паспортов и документов, удостоверяющих качество применяемых материалов»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Фрунзенского района направила материалы проверки в следственные органы, и районный отдел полиции возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура также подала иск в арбитражный суд для взыскания ущерба с подрядчика. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области.

Антон Голицын