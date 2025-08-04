Александр Загорулько: «Автомобилей на душу населения в России по-прежнему очень мало»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Александр Загорулько

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Александр Загорулько

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 31 июля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стал директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «БАКРА 2.0» Александр Загорулько.

Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о параллельном импорте и утильсборе, самых продаваемых брендах, перспективах возвращения европейских марок и о важности сервисных услуг в работе дилерского центра.

Как отметил Александр Загорулько, автомобильные бренды, которые официально в России не представлены, можно ввезти посредством параллельного импорта. На первом месте по объёму ввоза в РФ за 2024 год — Toyota, на втором — BMW, на третьем — Mercedes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Загорулько: «Если автомобилей из-за рубежа ввозят много, то государство реагирует через поднятие утилизационного сбора»

Фото: Михаил Брайко Александр Загорулько: «Если автомобилей из-за рубежа ввозят много, то государство реагирует через поднятие утилизационного сбора»

Фото: Михаил Брайко

«Если автомобилей из-за рубежа ввозят много, то государство реагирует через поднятие утилизационного сбора, чтобы поддержать отечественных производителей. В результате получается так, что в процентном отношении (расходы на логистику и таможенные пошлины) ввезти условный автомобиль BMW бывает более выгодно, чем иномарку из бюджетного сегмента»,—комментирует спикер.

По словам господина Загорулько, если сравнить по стоимости премиальные автомобили немецкой тройки, купленные в Германии и ввезенные по параллельному импорту и купленные в России, то разница может достигать двукратных размеров.

Автомобильный рынок изменился. Продажи существенно снижаются, усиливается госконтроль и ввозить автомобили все сложнее, констатирует спикер. При этом один из китайских брендов, который в России официально не представлен, сегодня продает здесь машин больше, чем Audi, BMW и Mercedes вместе взятые. В прошлом году этот бренд продал в России более 30 тысяч автомобилей, отметил Александр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Наталия Старунская, владелица риэлторской компании «Свои на юге», резидент и партнер клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 4 Наталия Старунская, владелица риэлторской компании «Свои на юге», резидент и партнер клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба Фото: Михаил Брайко

По данным спикера, сегодня на первом месте по продажам — отечественная LADA, на втором — HAVAL, на третьем — марки автоконцерна CHERY, на четвертом — GEELY, на пятом — CHANGAN.

«Сегодня автомобильным брендам необходимо принимать принципиальные стратегические решения — либо заходить в Россию всерьез и надолго, и тогда нужно заниматься локализацией производства, либо в перспективе продавать здесь много машин они не будут», — говорит Александр Загорулько.

По его словам, большая часть заводов ушедших из страны брендов находится под российской юрисдикцией. Некоторые компании свои заводы законсервировали, большая их часть продана. Некоторые продали их с правом обратного выкупа. Но рынок сегодня падает, а инвестиции предстоят большие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Александр Загорулько - директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «БАКРА 2.0»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Александр Загорулько - директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «БАКРА 2.0»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Возвращение западных (ушедших) брендов на российский рынок, скорее всего, будет одновременным и произойдет тогда, когда откроют «шлагбаумы» с обеих сторон. Никто не примет решение вопреки ситуации и себе во вред. При этом уходили все по-разному. Есть те, кто выполнил все гарантийные обязательства, а есть те, кто ушли и бросили своих клиентов», — комментирует спикер бизнес-завтрака.

Как отмечает господин Загорулько, средний чек продажи нового автомобиля в России сегодня составляет более 3 млн руб., средний чек оказания сервисных услуг на уровне 15-20 тыс. руб. Но те, у кого хорошо выстроен сервис, переживут любые штормы на стратегическом горизонте. Сервис сегодня дает 60% доходов, 40% — непосредственно продажи автомобилей. В лучшие времена сервис давал лишь 10% доходов дилерских центров. Зато эти доходы стабильные и могли прокрывать операционные издержки эффективного дилера. Продажи новых автомобилей считались сверхприбылью, которую можно было инвестировать, например в развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам спикера, продажи автомобилей существенно снижаются, усиливается госконтроль

Фото: Михаил Брайко По словам спикера, продажи автомобилей существенно снижаются, усиливается госконтроль

Фото: Михаил Брайко

В конце встречи Александр поделился ближайшими планами компании «БАКРА 2.0».

«Задача очень простая — вырасти за счет получения новых брендов в портфель компании из числа ТОП-10 по объему продаж, в течение полутора ближайших лет, открывая дилерские центры в Краснодарском крае, Ростовской области и новых российских регионах. Несмотря на то, что у нас гигантские пробки, автомобилей на душу населения в России по-прежнему очень мало по сравнению с западным миром», — резюмировал Александр, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.