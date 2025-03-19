Вложения затерялись в тоннелях

В Челябинске генеральный подрядчик строительства метротрамвая АО «Моспроект-3» ищет подрядчика для устранения дефектов, допущенных при обустройстве тоннеля в районе Торгового центра. Заказчик объявил три аукциона с начальной ценой контрактов в 440 млн руб. В результате обследования в тоннеле были обнаружены течи, трещины, коррозия и сколы на отделке. Несмотря на приостановку строительства метрополитена в Челябинске, более 20 лет на его содержание направлялись многомиллионные средства. Один из подрядчиков, занимавшихся обслуживанием тоннелей, был уличен в работе без лицензии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2000-х годов на содержание недостроенного метро в Челябинске выделяли сотни миллионов рублей

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ С 2000-х годов на содержание недостроенного метро в Челябинске выделяли сотни миллионов рублей

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Компания «Моспроект-3» (генеральный подрядчик по строительству метротрамвая в Челябинске) объявила три аукциона на приведение в рабочее состояние и устранение дефектов, допущенных при возведении тоннеля в Челябинске. Максимальная начальная стоимость контрактов составила более 440 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Компания строит метро не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде и Красноярске. Она также развивает московский метрополитен, возводя новые станции и ветки. Помимо этого, «Моспроект-3» занимается строительством дорог, школ и зданий. Генеральным директором компании является Константин Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году организация получила выручку более 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 234,8 млн руб.

Недостроенный тоннель расположен в районе Торгового центра, где будет находиться одна из станций будущего метротрама. Два аукциона со стоимостью контрактов 120,7 млн и 119,2 млн руб. включают работы на левом и правом путях перегонного тоннеля длиной 618–619 м. Срок выполнения — с 15 апреля по 21 октября 2025 года.

Самый дорогостоящий контракт на сумму 201 млн руб. заключат для ремонта еще двух участков левого пути протяженностью 1016,3 м. Выполнять эти работы будут до 16 января 2026 года.

В каждом техзадании указаны следующие дефекты, обнаруженные в тоннеле: выщелачивание стыков обделки, мокрые пятна, активные течи и скапливание воды, трещины, сколы и коррозия в чугунной отделке. Обследование технического состояния проводило ООО «НИЦ Тоннельная ассоциация».

Подрядчикам нужно демонтировать пути, отремонтировать тюбинги, провести пескоструйную обработку, заполнить щели между отделкой и окружающей породой, заменить временные болты на постоянные, провести чеканку и окраску цементным молочком, после чего смонтировать новые рельсы. Потенциальных исполнителей определят 8 апреля.

В марте 2025 года не состоялся аукцион, объявленный АО «Моспроект-3» в феврале, на выполнение работ по сборке тоннелепроходческого комплекса, прокладке и обделке тоннелей для метротрамвая в Челябинске. Причиной стало отсутствие заявок.

Стоимость работ оценивалась в 8,8 млрд руб. В техзадании прописано, что подрядчику надо собрать тоннелепроходческий комплекс и проложить два тоннеля общей длиной более 4,3 км — по 2,1 км каждый. Подземная трасса начнется на улице Овчинникова и пройдет вдоль улицы Елькина до перекрестка с улицей Карла Маркса. После прокладки тоннелей подрядчик должен смонтировать чугунную обделку. Работы планировалось выполнить с 28 марта 2025-го по 3 декабря 2026 года. Конкурс повторно не объявляли.

“Ъ-Южный Урал” направил запросы в адрес АО «Моспроект-3» и министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о том, планируется ли перенос сроков строительства метротрамвая из-за несостоявшегося контракта и выявления дефектов в недостроенном тоннеле под Торговым центром. На момент написания материала ответы не поступили.

Строительство метрополитена в Челябинске началось в 1993 году. Из-за недостаточного финансирования в 2000-х годах реализация проекта остановилась. На тот момент были частично построены две станции — «Комсомольская площадь» и «Торговый центр». Несмотря на остановку строительства, средства на содержание тоннелей продолжали выделять. В Челябинске неоднократно объявляли аукционы и искали подрядчиков для их обслуживания. На эти работы регулярно направлялось до 500 млн руб. в год.

В феврале 2021 года торги на обслуживание подземных станций стоимостью 37,1 млн руб. выиграло ООО «Спецподземстрой» (Екатеринбург). Компания «Челябметрострой», которая с 1992 года занималась содержанием тоннелей, подала в региональное управление ФАС РФ жалобу, в которой указывала на незаконное отстранение от участия в тендере и предоставление преимущества «Спецподземстрою». Заявитель также утверждал, что конкурент с 13 июля 2020 года работает без лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. В феврале 2024-го генеральный директор ООО «Спецподземстрой» Борис Матвеев был оштрафован на 650 тыс. руб. за выполнение работ на объектах строительства челябинского метрополитена без обязательной лицензии. К этому времени подрядчик успешно завершил исполнение контракта.

Реализация нового проекта метротрамвая в Челябинске началась в октябре 2023 года. Это будет комбинированный транспортный комплекс: подземные пути будут соединяться с наземными трамвайными рельсами. Строительством занимается АО «Моспроект-3», заключившее в августе 2022-го с АО «Челябинский метротрамвай» контракт на сумму 49,5 млрд руб. Проект включает возведение линии «Север — Юг», которая протянется от улицы Овчинникова до перекрестка улиц Каслинской и Косарева, где разместят наземные остановки. Подземные остановочные пункты сделают на площади Революции и у Торгового центра. Протяженность ветки «Север — Юг» составит 9,5 км. Завершить работы планируется в 2026 году, запустить метротрам в эксплуатацию — в 2027-м. Проект также предусматривает строительство линии «Запад — Восток». Она соединит Южно-Уральский государственный университет с Театром ЧТЗ.

Ольга Воробьева