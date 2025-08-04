В Ставропольском крае на контроль за капремонтом домов выделили 1,2 млн рублей

Компания «Тенистройпроект» получила контракт на строительный контроль в 14 домах Ставропольского края: восемь в Георгиевске и шесть в Минераловодском округе. Стоимость этих услуг составила более 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На кону 15 объектов: шесть крыш (включая переустройство одной плоской в скатную, без цели жилого использования), один фундамент и восемь инженерных сетей.

«Сумма мала на фоне десятков миллионов, уходящих на сам ремонт. Но именно она — страховка. Без контроля капремонт легко превращается в имитацию: крыша покрыта, трубы заменены, но через год — протечки, аварии, жалобы. Экономия на контроле всегда оборачивается большими расходами»,— пояснили в Фонде.

В ведомстве отметили, что большинство домов построены в 1970–1980-х годах и их ресурс давно исчерпан: трещины в фундаментах, ржавые стояки, протекающие кровли. Подрядчик может все это привести в надлежащий вид, а качество его работы напрямую зависит от контроля, считают в Фонде капитального ремонта.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что на ремонт шести домов в Ставропольском крае выделено 29 млн руб. Подрядчиком выбрана компания «СтопВода». Работы затронут здания в Михайловске, Изобильном, Солнечнодольске и Донском.

Наталья Белоштейн