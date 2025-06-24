Ставропольский край направит 29 млн рублей на обновление шести домов

В Ставропольском крае за 29 млн руб. отремонтируют шесть домов в четырех городах региона — подрядчиком выбрана компания «СтопВода». Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Капитальный ремонт затронет здания в Михайловске, Изобильном, Солнечнодольске и Донском. Подрядчик заменит плоскую крышу на скатную в одном доме, отремонтирует скатную кровлю в другом и обновит инженерные системы в четырех зданиях. Все дома построены во второй половине XX века.

«От выбора подрядчика зависит не только качество, но и безопасность. Контроль ведем на каждом этапе»,— подчеркнул глава краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Региональная программа позволяет сохранить жилищный фонд, который давно превысил проектный срок эксплуатации. Участие жителей в собраниях и контроле за ходом работ способствует качественному выполнению ремонта.

Николай Аксенов