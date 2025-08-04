Ярославцев ждет переменчивая погода

В Ярославле на этой неделе температура воздуха составит +23…+29°C, однако неоднократно дожди будут сменяться солнцем. Об этом говорят данные областного гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, понедельник, 4 августа, будет самым теплым днем недели — столбики термометров покажут +29°C, временами ожидается небольшой дождь. Осадки сохранятся и во вторник, 5 августа, в этот день температура воздуха опустится до +23°C. Среда, 6 августа, будет солнечной, осадков не прогнозируется, ожидается +28°C.

В четверг, 7 августа, будет облачно, временами небольшой дождь, +26°C. В пятницу, 8 августа, температура воздуха спадет до +23°C, переменная облачность с осадками. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, столбики термометров покажу +24…+26°C.

На этой неделе по ночам будет от +11°C до +18°C. Будут идти дожди, исключением станет ночь со среды на четверг.

Алла Чижова