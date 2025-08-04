Авиарейс, направляющийся из Казани в Сочи, задержан более чем на восемь часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс из Казани в Сочи задержан на восемь часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейс из Казани в Сочи задержан на восемь часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс в Сочи должен был вылететь 4 июля в 9:50. Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» был перенесен на 18:00. Также задержан вылет рейса из Сочи в Казань, назначенный на 08:50. Вылет перенесли на 17:25.

3 августа в Адлерском районе Сочи после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. После падения обломков беспилотника пострадала женщина.

Диана Соловьёва