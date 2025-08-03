В Адлерском районе после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин. Он также написал, что обломки БПЛА упали на строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

В ликвидации последствий атаки беспилотников участвуют 127 человек и 35 единиц техники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Власти Сочи обратились к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и воздержаться от съемки работы служб и публикации фото- и видеоматериалы в открытом доступе.

Господин Прошунин добавил, что в ближайшее время ракетная опасность будет отменена. Городская система оповещения переведена в режим тишины.

Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры безопасности и ориентироваться на официальные источники информации.

Дмитрий Холодный