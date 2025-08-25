Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дни рождения

Сегодня исполняется 66 лет главному муфтию шейху Равилю Гайнутдину, председателю Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет главный раввин России Берл Лазар:

— От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения. Ваши усилия по возрождению духовности, развитию межрелигиозного диалога и утверждению ценностей толерантности высоко ценятся представителями всех традиционных конфессий России, в том числе еврейской общиной. Благодаря Вам отношения между религиями обрели гармонию и стали примером для всего мира. Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей высокой миссии. Пусть благословение Всевышнего всегда будет с Вами.

