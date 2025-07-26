«Кассиопея» и «Каракатица» столкнулись на канале Грибоедова у Вознесенского моста

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в акватории одного из центральных каналов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТП.

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По данным ведомства, вечером 25 июля на канале Грибоедова у Вознесенского моста столкнулись теплоход «Каракатица-1» судоходной компании Astra Marine и катер «Кассиопея». Второе судно отделалось лишь повреждением лакокрасочного слоя, в то время как у «Каракатицы» — вмятина диаметром около метра.

«На борту теплохода находились два пассажира. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Пассажиры были благополучно высажены на берег»,— сообщили в СЗТП.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теплоход и катер столкнулись у Елагина моста из-за неудачного маневра.

Дарья Астанина