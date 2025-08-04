Самовыдвиженцы собрали подписи для участия в довыборах в парламент Горного Алтая

Самовыдвиженцы собрали необходимое число подписей избирателей в свою поддержку для участия в довыборах в госсобрание — эл курултай Республики Алтай. К такому выводу пришла горно-алтайская городская территориальная избирательная комиссия, организующая выборы в одномандатном округе №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из пяти кандидатов в округе двое являются самовыдвиженцами — гендиректор ООО «Алтай Кумуш» Вячеслав Харин и пенсионер Василий Кудирмеков. «По результатам проверки рабочая группа из числа членов комиссии и экспертов пришла к выводу о том, что число подписей, признанных достоверными, оснований для отказа в регистрации кандидатов не влечет»,— говорится в сообщении избиркома региона. Планируется, что регистрация самовыдвиженцев пройдет 6 августа.

Ранее в округе №2 были зарегистрированы кандидаты, выдвинутые политическими партиями. В их числе начальник горно-алтайского филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валентин Декенов («Единая Россия»), гендиректор ООО «Купол» Аскар Тулебаев (КПРФ) и безработная Вера Щукина (ЛДПР).

Валерий Лавский