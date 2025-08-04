За первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты в Новосибирске снизился до 47%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он составлял 57%. Средний размер автокредита уменьшился на 25%, до 1,32 млн руб. (был 1,76 млн руб.), посчитали эксперты сервиса «еКредит» (входит в Авто.ру).

Средняя цена автомобиля, купленного в кредит, также сократилась на 9%, опустившись с 2,33 млн руб. до 2,12 млн руб. Отмечается в том числе снижение средней ставки по автокредитам, в частности., в июле 2025-го она составила 13,2%, годом ранее — 16,3%. В сегменте новых автомобилей показатель достиг 8,3%, что на 5 п.п. ниже, чем в июле 2024 года (13,3%), ставка по подержанным машинам — 26,1%, это на 4,3 п.п. выше июля прошлого года (21,8%).

«В условиях падения спроса автопроизводители поддерживают продажи новых автомобилей с помощью программ субсидирования автокредитов. После снижения ключевой ставки до 18% мы ожидаем, что средняя ставка по авто с пробегом также начнет снижение. Ставки на новые автомобили в ближайшей перспективе останутся на том же уровне», — прокомментировал руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин.

По данным сервиса, жители Новосибирска все чаще вносят крупный первоначальный взнос при покупке автомобиля в кредит: в первом полугодии 2025-го доля таких займов со взносом более 50% выросла с 22% до 42%.

Лолита Белова