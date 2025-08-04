Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители Военно-воздушных сил США были подняты в воздух из-за того, появления гражданского самолета в ограниченном для полетов пространстве над гольф-клубом в Бедминстере в штате Нью-Джерси, где этот момент находился президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению представителей Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), ранее в этом районе уже фиксировались аналогичные нарушения. Военные уточнили, что в ходе перехвата они выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота.