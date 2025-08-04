В Туапсинском районе затопленные из-за непогоды дома освободились от воды

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе Краснодарского края освободились от воды. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Специалисты продолжают очищать участки от наносов и иловых отложений, а также мониторят гидрологическую обстановку.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды спасатели МЧС остаются на месте, чтобы оказать помощь населению в случае ухудшения ситуации. Всего для возможных работ готовы 230 специалистов и 67 единиц техники от Системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

3 июля в Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек и схода селей, вызванных проливными дождями.