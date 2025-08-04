Белый дом: у Трампа есть все инструменты для урегулирования конфликта на Украине

Замглавы аппарата Белого дома и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что у президента США Дональда Трампа есть все необходимые инструменты для урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, речь идет о дипломатических, финансовых и других инструментах. «На столе (у Дональда Трампа) есть все инструменты, чтобы разрешить (конфликт) дипломатически, финансовыми и другими способами»,— сказал он в эфире Fox News.

29 июля господин Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее об ультиматуме Вашингтона — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».