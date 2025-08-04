Обвиняемого взяли под защиту

Неожиданный поворот произошел в расследовании уголовного дела смоленского предпринимателя Юрия Кириенкова. Он обвиняется в покушении и вымогательстве, однако на днях сам был взят под госзащиту. Это произошло после того, как бизнесмен был избит в изоляторе временного содержания. Юрий Кириенков утверждает, что сам был жертвой вымогателей, которые и инициировали его уголовное преследование, а побои ему нанесли полицейские, чтобы добиться признательных показаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кириенков

Фото: Из семейного архива Юрий Кириенков

Фото: Из семейного архива

40-летний Юрий Кириенков был задержан 25 июня этого года у себя дома в поселке Верхнеднепровском (Смоленская область). По месту жительства, а также в офисе строительной фирмы его семьи ООО «НК Строй Проект» были проведены обыски, в ходе которых ничего предосудительного правоохранители не обнаружили. Предпринимателя доставили в областной центр, где в региональном следственном управлении СКР оформили задержание и предъявили обвинение в покушении на убийство, вымогательстве и бандитизме (ст. 30 и 105, ст. 163 и ст. 209 УК РФ). Тогда ведомство сообщало о задержании участника преступной группировки, которая действовала с 1990-х годов.

По версии следствия, Юрий Кириенков вымогал некие управляющие компании у местного предпринимателя Антона Гуляева, в 2019 году покушался на убийство «руководителя управляющей компании» Владимира Гарамова и с 2000 года состоял в ОПГ (отметим, что в том году Юрию Кириенкову было всего 14 лет).

27 июня Ленинский райсуд Смоленска бизнесмена арестовал, и его отправили в СИЗО-1 облцентра. Впрочем, на следующий день супруге арестованного сказали, что бизнесмена увезли в город Рославль, в изолятор временного содержания местного отдела полиции. Там, по словам бизнесмена, его продержали две недели, не проводя никаких следственных действий. По возвращении Юрий Кириенков попал на проверку СИЗО-1 Смоленска надзирающим прокурором, который увидел у бизнесмена следы побоев.

Юрий Кириенков в изоляторе дал показания под видеозапись, что в ИВС, в душе, он был избит тремя полицейскими, один из которых его еще и душил — по утверждению предпринимателя, они якобы угрожали ему и семье, требовали, чтобы он признал вину и «не ворошил старье».

Под последним, видимо, имелись в виду давние взаимоотношения бизнесмена и потерпевших по его делу.

После посещения СИЗО прокурором предпринимателя взяли под госзащиту, поместив его в отдельную камеру. В душ его провожает специально прикрепленный охранник, а попасть к нему можно только с личного разрешения начальника СИЗО. Тем временем в Рославльском межрайонном следственном отделе возбуждено дело по факту избиения Юрия Кириенкова, правда, как говорят его адвокаты, хотя все факты налицо и данные о лицах, кто посещал бизнесмена, известны, ход расследования затягивается и обвиняемых в деле до сих пор нет.

Юрий Кириенков вину не признает и настаивает на том, что сам стал жертвой оговора со стороны потерпевших. В своем заявлении на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина предприниматель утверждает, что на протяжении более десятка лет был жертвой вымогательства со стороны группировки, в которую якобы входили потерпевшие по его делу Антон Гуляев и Владимир Гарамов и ряд свидетелей, а его брат в свое время и вовсе вынужден был отдать ОПГ весь свой бизнес. Как говорится в заявлении Юрия Кириенкова, он начал платить дань ОПГ, которая, по его подсчетам, насчитывала до двадцати человек, около десяти лет назад, после того как начал строить коттеджи. Поначалу денег вымогателям он не давал, но однажды, говорится в заявлении, его вывезли за несколько километров от поселка и для устрашения избили до потери сознания.

Бизнесмен сообщил в заявлении, что платил сначала по 70 тыс. руб. в месяц, а затем, когда вымогатели подняли ценник до 100 тыс., если все наличные были в обороте, строил им вместо выплат бани, дома и офисы.

Прекратил платить бизнесмен, по его словам, после того, как Антон Гуляев в 2020 году получил 13 лет за убийство местного тренера Валерия Хомякова. Однако после начала СВО тот вступил в ЧВК «Вагнер», побывал на фронте и вскоре вернулся домой. После этого, утверждает предприниматель, с него вновь стали требовать деньги, угрожая расправой не только ему, но и его семье, а затем Владимир Гарамов, как утверждает обвиняемый, якобы потребовал отдать ему строительные фирмы — его и жены. После этого, утверждает в своем заявлении Юрий Кириенков, и возникло уголовное дело против него.

«В деле нет ни одного доказательства причастности Кириенкова к вменяемым ему в вину преступлениям»,— сказала адвокат Алла Салихова. Защита предпринимателя в своей жалобе на имя главы СКР указывает на многочисленные нарушения УПК, которыми сопровождались задержание Юрия Кириенкова и другие следственные действия. В частности, Алла Салихова отметила, что обыски в доме ее подзащитного и в офисе фирмы его жены были проведены по постановлению следователя, а не суда, хотя никакой неотложной срочности в этих мероприятиях не было. Мало того, в фирме была изъята финансовая документация, которая содержит коммерческую тайну, а в таких случаях разрешение суда обязательно. При задержании к Юрию Кириенкову долго не допускали адвоката, с которым соглашение на тот момент уже было подписано. Алла Салихова также сообщила в своей жалобе, что никаких документов на перевод Юрия Кириенкова из смоленского СИЗО в ИВС в Рославле никем не оформлялось, личное дело фигуранта туда не передавалось, тем не менее трое полицейских бизнесмена в другой город отвезли, причем не в автозаке, а в обычном гражданском автомобиле. А после состоявшегося там избиения выяснилось, что в тот день видеокамеры в изоляторе почему-то не работали.

Кроме того, отмечает в жалобе адвокат, до сих пор не дан ход заявлению супруги бизнесмена, в котором та указывает, что после проведения полицейскими обыска в автомобиле Юрия Кириенкова, который стоял возле их дома, из багажника пропали 6 млн руб., снятые супругами с банковского счета накануне.

«Мы обратились к главе Следственного комитета и в главное управление собственной безопасности МВД,— сказал “Ъ” другой адвокат предпринимателя Дмитрий Панфилов.— На местном уровне сотрудники УСБ УМВД по Смоленской области мероприятий по изобличению сотрудников полиции, превысивших свои должностные полномочия при нанесении побоев Юрию Кириенкову, не предпринимают. Мы просим руководителей СКР и ГУСБ поставить ход проверки по факту избиения Юрия Кириенкова на личный контроль, поскольку силовики города Смоленска, по нашему мнению, всячески пытаются замять происшествие. Ждем развития событий и по обращению самого Юрия Кириенкова».

Александр Александров