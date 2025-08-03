«Хамас» готов сотрудничать с МККК по поставкам гумпомощи заложникам

Боевое крыло «Хамас», группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», готова принять помощь от Международного комитета Красного Креста (МККК) в доставке гуманитарной помощи и лекарств для заложников. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды в Telegram-канале «Хамас».

«Мы требуем постоянного открытия гуманитарных коридоров для доставки продовольствия и лекарств всем нашим гражданам во всех районах сектора Газа, а также прекращения любых вражеских воздушных налетов во время доставки поставок заложникам»,— передают слова господина Убайды в тексте сообщения.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху обратился к главе регионального МККК Жюльену Лериссону с просьбой предоставить заложникам в секторе Газа необходимое продовольствие и медикаменты. «Я сказал ему прямо: ложь о голоде в Газе распространяется «Хамасом», в то время как в действительности происходит систематическое морение голодом наших похищенных, мужчин и женщин»,— написал господин Нетаньяху в Telegram-канале.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Однако переговоры зашли в тупик на обсуждении освобождения заложников, захваченных «Хамасом» 7 октября 2023 года. Палестинское движение отказалось вести диалог до устранения продовольственного кризиса, а Израиль пригрозил интенсификацией боевых действий. 25 июля господин Нетаньяху заявил, что Израиль будет искать альтернативные пути возвращения заложников из сектора Газа.

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