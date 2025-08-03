Спасатели эвакуировали людей из затопленного села в Горячем Ключе

Спасатели приехали на помощь туристам в районе села Фанагорийского, где обрушился пролет автомобильного моста. Они смогли к ним пробраться лишь к вечеру, когда уровень воды начал снижаться. Оказалось, что среди туристов было немного желающих эвакуироваться, сообщила пресс-служба администрации Горячих Ключей.

«С каждой группой глава города общается лично, убеждает уехать. На данный момент известно, что несколько человек с детьми согласились покинуть свои палаточные лагеря и отправились дальше вместе со спасателями»,— рассказали в администрации. Вторая группа спасателей сейчас находится в районе урочища Поднавислы. Там еще одна группа туристов, которая не может выбраться самостоятельно, отметили в администрации.

Сегодня утром на побережье Черного моря прошел смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. В Туапсинском районе Краснодарского края был введен режим ЧС. В регионе подтоплены почти 80 домов и дворов. В поселках Новомихайловский и Джубга были открыты пункты временного размещения.