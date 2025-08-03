В Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива»

В Ярославле 3 августа состоялось чествование ХК «Локомотив», который в мае 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. О прошедших мероприятиях рассказали губернатор Михаил Евраев и клуб в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Которосльная набережная, Ярославль, 3 августа

Фото: ХК «Локомотив», скриншот видео Которосльная набережная, Ярославль, 3 августа

Фото: ХК «Локомотив», скриншот видео

На Советской площади была открыта фан-зона, где собрались сотни болельщиков. Для них была организована музыкальная программа, а позже туда же прибыл автобус с командой «Локомотив». Транспорт проехал по основным улицам города, стартовав от домашней арены. Игроков стоявшие у дорог болельщики встречали громкими аплодисментами и радостными криками. На главную сцену на Советской площади вышли хоккеисты, а также президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, наших ребят. Это грандиозное достижение стало возможным благодаря высочайшему проявлению всех необходимых навыков. Навыков, которые необходимы для чемпионства. Наши ребята — большие молодцы. Нечего сказать! Всех с победой!»,— сказал господин Яковлев.

Губернатор Михаил Евраев вручил господину Яковлеву медаль «За труды во благо земли Ярославской» I степени, а также фигуру медведя с клюшкой. Такие «символы победы» были изготовлены для всей команды. Капитан «Локомотива» Александр Елесин со сцены поблагодарил болельщиков.

«Это все для вас. Вы наш верный помощник и большая часть этого успеха. И мы сделали это вместе. Сделали для тех, кто был до нас, и для тех, кто придет после. "Локомотив" навсегда»,— сказал Елесин.

Финальное мероприятие проходит в «Арене-2000», где хоккеисты получили перстни и миниатюрные копии Кубка Гагарина. Хедлайнером вечера стал рэп-исполнитель МОТ.

Алла Чижова