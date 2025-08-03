Хуситы ударили беспилотниками по трем объектам Израиля

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по двум израильским военным объектам в районе Яффо и Ашкелона, а также по порту Хайфа. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что объекты удалось поразить с помощью трех беспилотников.

«Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Йемена провели удачные военные операции, нанеся удары по трем объектам израильского противника с использованием трех беспилотников»,— передает слова господина Сариа агентство Al Masirah. В своем обращении он также подчеркнул, что молчание международного сообщества о «геноциде в Газе» приведет к «ужасным для всех народов и всех стран» последствиям.

29 июля хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой. По словам господина Сариа, работа аэропорта после удара «была парализована».