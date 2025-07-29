Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы ударили по аэропорту Израиле. Бен-Гурион йеменские ВС атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели успешную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод (старое название аэропорта Бен-Гурион.— "Ъ") в оккупированном регионе Яффо»,— заявил господин Сариа (цитата по Al Masirah). По его словам, работа аэропорта после удара «была парализована».

21 июля хуситы ударили по аэропорту и другим четырем объектам в Израиле. «Ансар Аллах» поразили военные объекты в районе Яффо, Ашдода, порт Умм-эр-Рашраш и аэропорт Рамон.